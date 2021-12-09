Новая экспозиция Музея Победы погрузит посетителей в атмосферу Москвы 1941 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Масштабная экспозиция "Битва за Москву" в Музее Победы передаст историческую правду о героических событиях 1941 года и будет иметь особое значение для подрастающего поколения. Об этом заявил в четверг директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Новая постоянная экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!" открылась в четверг в Музее Победы по случаю 80-летия тех событий, в торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"Самое важное при создании этой экспозиции было не просто построить исторические декорации или показать уникальные экспонаты, а добиться полной достоверности. 700 человек почти год трудились над тем, чтобы посетители в буквальном смысле ощутили себя в Москве 1941-го, прошли вместе с москвичами все испытания и прочувствовали радость первой, решающей победы. И в этом наша миссия как главного военно-исторического музея страны - передать историческую правду тех событий", - сказал Школьник, слова которого приводит пресс-служба музея.

Он выразил уверенность, что новая экспозиция, воссоздавшая Москву 1941 года, никого не оставит равнодушным. "Особенно важно, чтобы эту страницу нашей героической истории узнали и прочувствовали дети. Мы сделали все, чтобы для тех, кто сегодня подрастает, война, оборона Москвы не остались абстракцией, а наполнились новым содержанием и личными эмоциями", - добавил директор музея.

Девять тематических разделов музейного пространства включают более 1 700 экспонатов, пять трехмерных интерактивных панорам (московская квартира, улица Арбат, станция метро "Маяковская", Красная площадь, плацдарм для контрнаступления), 24 мультимедийных комплекса, а также четыре фильма-реконструкции. "Сочетание современных технологических решений и исторически достоверных декораций создают эффект погружения, гости "пройдут" все испытания, выпавшие на долю москвичей с июня до декабря 1941 года, - от объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной армии", - отметили в пресс-службе музея.

На информационных экранах представлены фотографии военных лет, отсканированные архивные документы и справочные материалы, в том числе сведения о жизни города в первые месяцы войны, ходе боев, управлении городским хозяйством в осажденной Москве, маскировке городских строений. Демонстрируются в том числе выпуски информационных плакатов "Окна ТАСС" 1941-1942 годов и другие свидетельства эпохи.

99-летний герой

В числе первых посетителей новой экспозиции Музея Победы был и 99-летний фронтовик, участник обороны столицы Василий Коровкин.

Василий Кузьмич ушел на фронт в сентябре 1941 года сразу после досрочного выпуска из училища с присвоением воинского звания "младший политрук". В октябре его дивизия была переброшена за защиту столицы. Свое боевое крещение он принял на Бородинском поле в составе 5-й армии.

"Я как непосредственный участник битвы на Бородинском поле могу сказать, что мы на Бородинском поле тогда сказали, что мы немцев победим. И победили. Мне было 19 лет, я - командир взвода. За одну бомбежку из 40 человек 19 осталось живых. Я - 19-летний мальчишка, лейтенант вроде бы, но кровь кругом. Это же ужас. Но мы честно выстояли, мы все знали, что такое Бородинское поле для народа. Мы сказали: "Не отступим". Шесть дней мы держали это Бородинское поле. И вот эти шесть дней способствовали тому, чтобы были подтянуты войска. И Москву не сдали", - рассказал ветеран на открытии.

Василий Коровкин прошел боевой путь от Москвы 1941 года до Восточной Пруссии 1945 года. За боевые и трудовые заслуги был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями, в том числе медалью "За оборону Москвы".

"Я хочу сказать, что битва за Москву - это величайшее сражение в истории человечества. Достаточно сказать, что 3,5 млн войск участвовало в этой битве. Она семь месяцев была: сентябрь 1941 - апрель 1942 года. 22 тыс. орудий, 3,5 тыс. танков - ни одно сражение столько не привлекало. Семь миллионов обеспечивало это сражение", - подчеркнул Коровкин.

Познакомиться с биографией Василия Кузьмича, увидеть его фото также можно в мультимедийном зале "Лица Победы", где бережно хранятся эти и другие материалы о людях военного поколения, рассказали в музее.