Более 50 переездов Московского ж/д узла оснастили "шумовыми полосами"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 переездов Московского железнодорожного узла оснастили "шумовыми полосами". Всего с начала текущего года на железнодорожных переездах Московской железной дороги (МЖД) произошли 24 аварии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Подъезды к 52 железнодорожным переездам Мосузла, на которых за последние пять лет произошли два и более ДТП, МЖД совместно с правительством Московской области оснастили "шумовыми полосами". Они представляют из себя серию неровностей, которые чередуются друг с другом. При пересечении автомобилем таких полос его подвеска вибрирует, предупреждая водителя о приближении к железной дороге", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что "шумовые полосы" появились на переездах, расположенных на участках Воскресенск - Ильинский Погост, Люберцы - Черусти, Софрино - Красноармейск, Бирюлево - Царицыно, Голутвин - Озеры, Вербилки - Дубна, Москва-Рижская - Шаховская и ряде других.

"Всего с начала 2021 года на железнодорожных переездах МЖД произошли 24 дорожно-транспортных происшествия. Из них девять столкновений автомобилей с подвижным составом случились в Подмосковье, что на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и одно - в Москве. Основная причина аварий - нарушение водителями правил дорожного движения", - отметили в пресс-службе МЖД.

Там также сообщили, что для повышения уровня безопасности при пересечении переездов на Московской железной дороге разработан комплекс профилактических мер. "Постоянно проводится работа по ремонту железнодорожных переездов. Так, с начала текущего года выполнен капитальный ремонт на 11 переездах, проведена асфальтировка дорожного покрытия на 363 переездах, на 10 заменены заградительные устройства, на 56 - крышки УЗП (комплект устройств, предназначенных для автоматического ограждения проезжей части на железнодорожных переездах путем поднятия установленного на шарнирах заграждающего элемента - прим. ТАСС). На 406 переездах для увеличения обзора видимости на прилегающих к железной дороге территориях проведена расчистка от сорной растительности", - пояснили в пресс-службе.

Московская железная дорога призывает автовладельцев неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.