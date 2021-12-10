Поезда в Москву на Ярославском направлении МЖД следуют с задержкой до 20 минут

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Поезда в Москву на Ярославском направлении МЖД следуют с опозданием до 20 минут. Задержки электричек связаны с тем, что ранее на однопутном участке Фрязино - Зеленый Бор пригородный поезд совершил незапланированную остановку, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Движение поездов на участке Фрязино - Зеленый Бор Ярославского направления МЖД восстановлено. Движение поездов на однопутном участке Фрязино - Зеленый Бор Ярославского направления МЖД, где ранее по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд № 6806 Фрязино - Москва, в 8:40 было восстановлено. Поезда в Москву и область следуют с отклонением от графика до 20 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.