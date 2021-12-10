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Поезда МЦД-1 и МЖД отменены между Белорусским и Савеловским вокзалами 11 декабря

В это время инфраструктуру будут готовить для запуска реверсивного движения поездов с 12 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Между Белорусским и Савеловским вокзалами не будут курсировать поезда 11 декабря. В связи с этим на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях МЖД изменится расписание и будут увеличены интервалы движения электричек, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"11 декабря на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится расписание. Весь день не будет движения между Белорусским и Савеловским вокзалами и увеличатся интервалы. В это время инфраструктуру будут готовить для запуска реверсивного движения поездов с 12 декабря", - говорится в публикации.

Там уточняемся, для перевозки пассажиров дальних электропоездов пригородный ж/д оператор ЦППК запустит компенсационные автобусы.

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