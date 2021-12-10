Поезда между ж/д станциями Солнечная и Новопеределкино будут курсировать каждые 20 минут

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Между станцями Солнечная и Новопеределкино на Киевском направлении МЖД введут тактовое движение. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 12 декабря изменится структура транспортного сообщения на участке Новопеределкино - Киевский вокзал. Поезда на участке Новопеределкино - Солнечная теперь будут отправляться через равные промежутки времени - каждые 20 минут, дополнительно здесь будут назначены 62 рейса", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы доехать от Новопеределкино до Киевского вокзала, пассажирам необходимо будет совершить пересадку на станции Солнечная - поезда до вокзала будут отправляться с другой платформы. Для этого нужно пройти через две турникетные линейки. На станции на всем пути пассажиров разместят навигационные указатели, нужные турникеты будут отмечены зелеными наклейками, а на платформах появятся стенды с расписанием удобных пересадок.

Также на участке Киевский вокзал - Лесной городок введут четыре дополнительных рейса, а между Киевским вокзалом и станцией Внуково - шесть.

"От Новопеределкино до Москвы будет по-прежнему нужен только один билет, стоимость которого не изменится. Также от Киевского вокзала или Новопеределкино можно оформить единый абонемент", - заключили в пресс-службе ЦППК.