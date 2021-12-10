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Собянин поручил завершить строительство спортобъекта в Алтуфьевском районе в I квартале

Все работы выполнены по программе "Мой район"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ряд новых и строящихся объектов в районе Алтуфьевский и поручил ускорить строительство спортивного манежа.

"Строительство объекта немного затянулось по объективным причинам. Строительная готовность высокая. Давайте завершим его в первом квартале следующего года", - сказал мэр в ходе осмотра строительства манежа.

Собянин также посетил реконструированный кинотеатр "Марс", где рассказал жителям района о планах благоустройства территории. "В следующем году завершим строительство Северо-Восточной хорды, а еще через год - реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. МЦД мы запустили, станцию "Бескудниково", как я и обещал, построили, и с МЦД можно сейчас пересаживаться на метро бесплатно, так что потихоньку ваш район обустраиваем", - подчеркнул мэр.

Он также рассказал о реновации в Алтуфьевском районе, где предстоит переселить более 8 тыс. человек, и о благоустройстве сквера "Марс".

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, все работы выполнены по программе "Мой район", целью которой является создание комфортных условий проживания во всех районах Москвы, независимо от их удаленности от центра.

Об объектах

В 2019 году было открыто движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", в составе которого входит станция "Бескудниково", улучшающая транспортную доступность района.

В 2022-2023 годах планируется завершить два транспортных проекта, важных для жителей Алтуфьевского района: строительство Северо-Восточной хорды и реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Также в планах обустройство соединительного участка между Путевым проездом и дублером Алтуфьевского шоссе - с организацией переезда и тротуара, а также освещением пешеходной зоны в подэстакадном пространстве 3-го Алтуфьевского путепровода.

Строительство легкоатлетического манежа в районе Алтуфьевский было начато в мае 2017 года. В нем будет размещаться спортивная инфраструктура и тренажерный зал. Единовременно в манеже смогут заниматься 122 человека в смену. Для зрителей установят трибуны на 280 человек.

Обновленный общественный центр "Марс" был открыт 25 ноября 2020 года. Здесь работают магазины и службы быта повседневного спроса. В ближайшее время в "Марсе" будет открыт кинотеатр на 285 мест.

В ходе работ по благоустройству сквера "Марс" было создано качественное пространство для отдыха и развлечений жителей всех возрастов. Входы на территорию сквера украшают арки в форме восьми последовательно повторяющихся многоугольников, расположенных с поворотом относительно друг друга. Отдельные объекты связывают между собой удобные пешеходные дорожки и прогулочные зоны.

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