Москвичи могут арендовать без торгов более 330 машино-мест в своих домах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Собственники квартир и наниматели жилья по социальному найму смогут арендовать у города более 330 машино-мест в подземных паркингах своих домов. Объекты находятся в четырех округах города - ЗАО, СВАО, СЗАО и ЮВАО, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Столичные автомобилисты могут взять у города в аренду на 10 лет машино-места в подземных паркингах домов. Это право есть у собственников жилья и нанимателей по договору социального найма. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная, но рассчитывается исходя из локации объекта и его метража, при этом для льготных категорий граждан предусмотрены особые тарифы, неизменные на всей территории города. Сейчас москвичам доступно для аренды 331 машино-место по 12 адресам", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Ставки арендной платы определены постановлением правительства Москвы от 25 декабря 2012 года № 809-ПП. Она взимается ежемесячно. Также предусмотрена льготная ставка для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов.

В этом году москвичи уже арендовали 324 машино-места. Чаще всего арендуют объекты на северо-западе (220), юге (49) и юго-западе (21) столицы. Еще 252 заявки на оформление договоров аренды сейчас согласовывают.

Для аренды у города машино-места москвичам нужно лично обратиться с соответствующим заявлением в службу "одного окна" или онлайн через электронную приемную. Возможность заключить договор предоставляется заявителю, чье обращение в ведомство поступило ранее других.