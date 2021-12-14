Стоимость парковок изменится в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тарифы на парковку автомобилей изменятся с 24 декабря на 14% улиц Москвы. В некоторых зонах с повышенным тарифом цена одного часа вырастет с 380 до 450 рублей, сообщается во вторник в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. <...> Там, где даже тариф 380 /час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов, будет новый: с 8:00 до 21:00 - 450 /час, с 21:00 до 8:00 - 200 /час (включая воскресенье). Это освободит 10-15% мест", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в городе и области уже 8,4 млн машин, это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, поэтому нагрузка на столичные улицы заметно выросла. Поэтому, чтобы на парковках, которые уже заполнены на 95, а местами и на 100%, оставались места, нужно менять тарифы.

При этом снижение тарифов предусматривается на 29 улицах: там, где стоимость составляла 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф, предусматривающий бесплатную парковку по воскресеньям. Где был дифференцированный тариф, цена составит 80 рублей в час.

Тарифы на парковки со шлагбаумом

В департаменте также сообщили о первом увеличении стоимости абонементов на парковки со шлагбаумом.

"С января изменится стоимость абонементов на самые загруженные парковки со шлагбаумом, а на пяти из них откроем дополнительные места. Сейчас они постоянно заполнены на 100%, а новые пользователи не могут купить абонемент. Тарифы на абонементы изменим впервые с открытия парковок, но цена все равно останется ниже, чем на соседних коммерческих паркингах", - говорится в сообщении.

В инфографике департамента отмечается, что стоимость абонемента вырастет на парковках по 17 адресам. Например, по адресу улица Гарибальди, вл. 30 цена изменится с 2 тыс. рублей до 2,3 тыс. рублей, а на ТПУ "Преображенская" - с 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

"Еще на пяти парковках тарифы изменятся в декабре: с 15 декабря две парковки на улице Лобачевского (у метро "Аминьевская") и с 24 декабря парковка на улице Гарибальди (у метро "Новые Черемушки") начнут работать в режиме перехватывающих. Припарковаться там можно будет бесплатно с 05:30 до 02:00, если совершить не менее 2-х поездок на метро, МЦК или МЦД, первая из которых - от ближайшей станции. С 24 декабря на двух переполненных парковках со шлагбаумом на Новом Арбате начнет действовать новый тариф: на 1-м участке днем будет 450 /час, на 2-м участке - 400 /час", - сообщается в материале.