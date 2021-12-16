Виджеты быстрого поиска счетов появились на сервисе "Мои платежи"

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Пользователи сервиса "Мои платежи" на mos.ru теперь могут пользоваться виджетами быстрого поиска счетов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пользователям сервиса "Мои платежи" на mos.ru теперь доступны виджеты быстрого поиска счетов. Виджеты позволят быстрее и удобнее находить счета по номерам уникальных идентификаторов начислений (УИН), а также автомобильные штрафы", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента сопровождения общегородских платежных систем Владимира Новикова, использование виджетов дает возможность легко сохранять введенные для поиска данные в профилях пользователей, чтобы при последующих обращениях к сервису "Мои платежи" счета по добавленным данным отображались автоматически. В дальнейшем планируется корректировать состав подобных виджетов, исходя из анализа актуальных потребностей пользователей сервиса.

"Для упрощения поиска счетов добавили виджеты, которые облегчают взаимодействие с сервисом. Например, перевод функции поиска счетов по номеру УИН в формат виджета ("Счет по УИН") сделал ее более заметной и простой. Еще один новый виджет - "Свидетельство ТС" - позволяет найти автомобильные штрафы по автомобилю, даже если его данные не указаны в личном кабинете пользователя", - говорится в сообщении.

Виджеты - часть функционала сервиса "Мои платежи", он доступен каждому авторизованному пользователю на mos.ru.