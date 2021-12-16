Новый сервис "Программы для родителей" запустили на портале "Мой семейный центр" в Москве

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Новый сервис "Программы для родителей" появился на портале "Мой семейный центр" в Москве. В нем собраны самые актуальные и интересные программы для семей с детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый сервис знакомит мам и пап с программами семейных центров, помогает выбрать наиболее интересное направление и записаться на него. Представленные программы позволят родителям не только осознать важность взаимоотношений в семье, но и разобраться в проблемных ситуациях со своими детьми, научиться понимать их, помогать и стать другом своему ребенку", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерины Бербер.

Сервис "Программы для родителей" включает более 30 различных направлений в трех тематических категориях: "Для пап", "Для мам" и "Для всех". В каждом разделе можно ознакомиться с описанием занятий, мастер-классов и консультаций. Также там представлены адреса центров, где они проводятся, и расписание. Чтобы записаться на программу, нужно связаться со специалистом семейного центра и сообщить о своем желании стать участником. Некоторые занятия проходят в онлайн-формате.

Портал "Мой семейный центр" работает с 2018 года. Возможностями информационного ресурса уже воспользовались около двух миллионов столичных жителей. Портал объединяет все официальные сайты учреждений поддержки семьи и детства, подведомственные столичному департаменту труда и социальной защиты населения.