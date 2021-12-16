В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Онлайн-форум волонтеров в сфере культуры пройдет в Москве с 17 по 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Трансляция форума пройдет на странице ресурсного центра "Мосволонтер" в социальной сети "ВКонтакте". Предварительная регистрация не требуется. В программе - обучающие занятия, тренинги и открытые встречи, в том числе в рамках творческих лабораторий.

"Программа "Волонтеры культуры Москвы" реализуется ресурсным центром "Мосволонтер" с 2021 года. Участие в ней приняли уже более 5 тыс. человек. Они помогали в библиотеках, музеях и на концертах", - говорится в сообщении.