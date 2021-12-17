Московская усадьба Деда Мороза покажет кладовую волшебных предметов и фабрику подарков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кладовая волшебных предметов, фабрика подарков, сортировочный центр, из которого подарки отправляются к детям по всему миру, откроются для посетителей в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминском парке. В основную экскурсионную программу входит также посещение трех теремов усадьбы, сообщается в пятницу на информационном портале мэра Москвы.

"В этом году в усадьбе обновили интерьеры теремов, открыли помещения для творческих занятий, придумали новые волшебные приключения для гостей. Во время своего путешествия дети помогут Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание и узнают, как Дед Мороз готовится к Новому году. Для гостей свои двери откроют кладовая волшебных предметов, фабрика подарков, сортировочный центр, из которого гостинцы отправляются к детям всего мира, а также оперативный штаб подготовки к Новому году, почта и кабинет Деда Мороза, светелка Снегурочки и библиотека сказок", - говорится в сообщении.

Кроме того, ребята смогут отправиться в опасное приключение - снять проклятие Крысиного короля и спасти игрушечное королевство Щелкунчика. Участники квеста попадут в волшебный мир, где все предметы огромные, а люди маленькие, как игрушки. Чтобы выполнить задание, потребуется пройти семь игровых локаций с аттракционами: "Лифт (коробка от игрушки)", "Чудо-машина Дроссельмейера", "Игрушечная почта", "Крысиный побег", "Чулан чудес", "Осада Марципанового замка" и "Тронный зал".

На все программы можно приобрести индивидуальные билеты или запланировать коллективное посещение. Всем желающим предлагают также устроить чаепитие и получить подарок от Деда Мороза. Новогодний волшебник готов встретиться с каждым ребенком лично. Подробная информация о программах и дополнительных возможностях опубликована на официальном сайте усадьбы.