Москвичам рекомендовали отметить Новый год в кругу семьи для снижения риска заражения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жителям Москвы посоветовали новогодние праздники провести с семьей и не посещать массовые мероприятия, а также соблюдать социальную дистанцию для снижения рисков заражения коронавирусом. С такими рекомендациями выступил главный врач городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Андрей Шкода в рамках пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов работы всероссийской команды "Молодежки ОНФ" в 2021 году.

"Мои рекомендации будут очень простыми. Новый год - это все же семейный праздник. Нужно провести этот Новый год с семьей, не посещать больших и массовых мероприятий, потому что риск (заражения коронавирусом - прим. ТАСС) достаточно высокий", - сказал Шкода.

Он подчеркнул, что любая пандемия заканчивается вакцинацией, поэтому нужно активнее делать прививки от коронавируса. Именно тогда коллективный иммунитет сможет позволить снизить риски заболевания. Так, по его словам, в больнице №67 более 97% сотрудников вакцинированы, и среди них практически никто не болеет.

Главный врач также призвал соблюдать социальную дистанцию, избегать объятий при встречах и соблюдать правила общественной гигиены. "Если говорить о той пандемии, которая испытывает нас на прочность. Я считаю, что мы очень достойно приняли этот вызов и достойно с ним справляемся. <…> Тот опыт, который мы приобретаем, он бесценен. А пандемия обязательно когда-нибудь закончится", - подчеркнул Шкода.