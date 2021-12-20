Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы создан в столичном Росреестре

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Штаб для ускорения темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей создан в столичном Росреестре. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В столичном Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы. За четыре недели работы штаба управлением рассмотрены 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам ЖКХ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, которого цитирует пресс-служба, по объектам ЖКХ столицы будет сформирована "дорожная карта" с целью равномерного распределения нагрузки на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий. Работа штаба позволит ускорить темпы введения в хозяйственный оборот социально-важных объектов коммунального хозяйства и будет способствовать своевременному развитию комфортной городской среды, отметил в свою очередь заммэра столицы Петр Бирюков.

До конца года штаб рассмотрит свыше 50 объектов "Мосводоканала", связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.