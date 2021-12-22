Более 30 тыс. кровель в Москве находятся под наблюдением центра фиксации нарушений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Операторы Центра автоматизированной фиксации административных нарушений (ЦАФАП ЖКХ) в Москве наблюдают более чем за 30 тыс. кровель, для мониторинга используется свыше 170 тыс. камер видеонаблюдения. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления", ответственный за развитие проекта ЦАФАП Илья Демин.

"Ежедневно операторами центра с помощью камер видеонаблюдения просматриваются тысячи дворовых территорий, дорог, объектов социальной сферы. В настоящее время в целях мониторинга используется более 170 тыс. камер видеонаблюдения. <…> Зима 2021-2022 годов - первая зима, когда в Москве будет проводиться автоматизированный мониторинг состояния кровель жилого и нежилого фонда. В 2021 году через объективы видеокамер начали контролировать состояние кровель в зимний период - 30 тыс. объектов", - сказал Демин.

По его словам, новый видеомониторинг столичных кровель, запущенный с начала декабря, поможет оперативней выявлять недочеты и избежать ЧП. За все время мониторинга было выявлено более 1 млн нарушений, из них 98% устранено. Всего с 1 января по 13 декабря 2021 года центром было зафиксировано 250 365 нарушений, из них устранено 249 717 нарушений.

В рамках мониторинга операторы центра оценивают состояние кровли: очищена ли она от снега, есть ли снежные свесы или сосульки. В случае обнаружения нарушения происходит его фиксация: создается скриншот с камеры, выбирается наименование нарушения. Срок устранения и ответственная организация заполняются автоматически. Зарегистрированное нарушение сразу "уходит" балансодержателю здания для устранения.

"В случае, если оператор видит отсутствие уборки снега на кровле более трех дней или наличие на кровле сосулек, он фиксирует грубое нарушение (нарушение, влекущее опасность жизни человека) и направляет его не только балансодержателю, но и в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). За декабрь 2021 зарегистрировано 3 327 нарушений по состоянию кровель, из них - 134 нарушения грубые, они сразу направляются в ОАТИ для ведения административного производства", - пояснил Демин.

Он подчеркнул, что для Москвы важно, чтобы любая внедренная технология была максимально прикладной и помогала решать как можно больше городских задач. Активно развивается использование искусственной нейронной сети в ИС ЦАФАП. После предварительного обучения она фиксирует признаки наличия или отсутствия нарушения на скриншотах. Операторам передаются только те изображения, на которых искусственный интеллект выявил потенциальные недочеты.