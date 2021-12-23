Ночные катания на катке ВДНХ пройдут в ночь с 24 на 25 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специальные ночные сеансы для гостей катка на ВДНХ в Москве состоятся в ночь с 24 на 25 декабря, с 25 на 26 января и с 13 на 14 февраля 2022 года. Для входа посетителей будет работать павильон проката №1, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В зимний период 2021-2022 года гости катка на ВДНХ получат возможность насладиться ночным катанием. Специальные сеансы состоятся в ночь с 24 на 25 декабря, с 25 на 26 января и с 13 на 14 февраля 2022 года. Время - с 23:30 до 02:00. Билеты на ближайший сеанс уже доступны для покупки на сайте катка ВДНХ. Гости Выставки смогут полюбоваться звездным небом и получить новые впечатления", - говорится в сообщении.

Во время ночного сеанса будут работать гастрономические точки: Restomarket, RomEat, "Чебурек & ПонГон", "Мистер Пончик", "Грамотный кофе", Lucky Souvlaki, "Корица и Гвоздика" и ресторан "Варежка".

На Главной выставке страны продолжается зимний сезон, тема которого - "Сказочная зима". Для гостей проводятся праздничные мероприятия, спортивные и творческие мастер-классы, тематические экскурсии и акции. Каток будет работать до 27 февраля. Здесь отметят Новый год и Рождество, День студента, День всех влюбленных, День защитника Отечества. Каждую неделю для всех желающих проходят спортивные зарядки и танцевальные занятия. Каток и вся его инфраструктура работают в соответствии с действующими санитарными мерами.