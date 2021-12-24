Новогодние поезда запустили в московском метро и на МЦД-2

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украшенные к Новому году поезда запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро и МЦД-2. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию вышел самый любимый и долгожданный поезд - новогодний "Еж3". В этот раз он создает праздничное настроение пассажирам мосметро уже пятый год подряд - первый раз он вышел в путь в декабре 2016. Главное украшение обновленного состава снаружи - светящийся Рождественский венок с бантом на головных вагонах, а внутри - еловые ветки, новогодние шары и море светящейся гирлянды", - говорится в публикации.

Там уточняется, что праздничный состав будет курсировать в столичной подземке до 30 января.

"Сегодня на МЦД вместе с "ЦППК" и АО "Трансмашхолдинг" запустили новогоднюю "Иволгу", украшенную еловыми гирляндами и праздничными стикерами. Поймать праздничное настроение и сделать красивые фото можно на маршруте МЦД-2 до 8 января включительно", - добавляется в сообщении.