Благоустройство Волоколамского шоссе проведут в Москве в 2022 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комплексное благоустройство Волоколамского шоссе и близлежащей территории в Москве запланировано на 2022 год. Об этом в среду сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В уходящем году мы в основном завершили сложную многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе. Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали. Суть проекта - создать "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами", - написал мэр.

Собянин добавил, что одновременно с благоустройством самого Волоколамского шоссе планируется привести в порядок ряд знаковых мест и близлежащих парков. "Площадь перед Строгановским училищем. Сегодня это просто асфальт и газоны, которые могут стать местом отдыха и встреч. Парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки". Планируется ремонт существующей инфраструктуры для отдыха и занятий спортом без вмешательства в сложившуюся природную среду", - уточнил он.

В ноябре в Москве завершилась реконструкция Волоколамского шоссе, было открыто движение по мосту через реку Сходню, возведенному в рамках этих работ. Высказать свое мнение о проекте благоустройства москвичи могут на платформе "Активный гражданин".