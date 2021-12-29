Московские библиотеки проведут новогоднюю программу для детей во время каникул

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московские библиотеки подготовили специальную тематическую программу для детей, которая пройдет с 2 по 7 января. Всего мероприятия проведут 160 библиотек, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"С 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий - творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, программа ориентирована на горожан разных возрастов. "Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления", - сказала она.

Так, библиотека-читальня им. Тургенева 2 января проведет интерактивную программу "Новый год в разных странах". Гости смогут принять участие в творческих и познавательных занятиях. Например, сделать яркую рождественскую открытку, познакомиться с новогодними традициями народов мира, послушать сказочные истории со всего света и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой нарисовать иллюстрации к волшебной книге. Начало в 13:00.

"Третьего января в Центральной библиотеке № 52 состоится спектакль "Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии". Главная героиня в канун Нового года находит у себя в комнате маленького домового. Вместе им предстоит справиться с домашними делами, подготовиться к празднику. Начало спектакля в 14:00 ", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с полным расписанием новогодней программы и зарегистрироваться на понравившееся мероприятие можно на портале "Онлайн. Библиогород", а также на mos.ru в разделе "Афиша". Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Подростки от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого.