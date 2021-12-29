Парадные двери в павильоне № 15 на ВДНХ воссоздадут по чертежам 1950-х годов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Большие парадные двери павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ с декоративными металлическими накладками с изображением внизу акантовых листьев и колосьев, от которых поднимались семь перетяжек из бус с лавровыми листьями, а на самом верху можно было увидеть ионики и колосья, воссоздадут по историческим чертежам и фотографиям 1950-х годов. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Зданию вернут исторический облик, важная деталь которого - большие парадные двери, утраченные при реконструкции в 1959 году. Створки дверей были со стеклянными вставками, а поверх них располагались декоративные решетки с изображением перетянутых снопов из колосьев, подсолнухов, акантовых листьев и серпов. По контуру вставки обрамляли металлические накладки из лавровых листов, а между ними размещались розетки со звездами", - приводятся в сообщении слова куратора проекта реставрации и приспособления павильонов на ВДНХ от городского департамента капитального ремонта Игоря Пурынова.

Декоративное оформление дверей перекликается с аналогичными элементами внутри павильона. На кессонированном потолке Вводного зала можно увидеть снопы и звезды, в зале Сталинградской области на лепном венке, который обрамляет купол, встречаются подсолнухи, а сочетание лавровых листьев и звезд повторяется в обрамлении его порталов. Снопы и колосья - элементы, которыми часто оформляли павильоны ВДНХ.

"Створки дверей будут выполнены из клееного соснового бруса, их облицуют дубовыми накладками. Деревянные декоративные элементы, такие как калевки, отбойники и нащельники, тоже будут изготовлены из дуба. Все воссозданные деревянные элементы обработают антисептиками, затем на них нанесут грунтовку, тонировку и покроют морозоустойчивым лаком. В полотнах установят вставки из закаленного стекла. Декоративные решетки и накладки на створки и центральный импост отольют из алюминия, затем выполнят оксидирование под бронзу", - добавил куратор.

Будет установлена автоматическая система открывания и закрывания дверей. Это наиболее безопасный вариант для посетителей, учитывая, что створки дверей имеют большой вес и размеры (размер всей двери - 2 993 на 4 295 м). За парадными дверьми находятся двери тамбура, установленные в 1952 году. Они были в плохом состоянии: дерево начало рассыхаться, появились трещины, нарушилась геометрия, не было оригинальной фурнитуры. Сейчас их привели в порядок - воссоздали петли, удалили старое лакокрасочное покрытие, поправили геометрию, установили недостающие штапики, с помощью вставок из массива темных пород дуба, соответствующего времени изготовления дверей, восполнили утраченные элементы. На очереди - воссоздание и монтаж отбойников и ручек. После всех реставрационных работ в павильоне № 15 разместится музей Олимпийского комитета России.