В Москве объявили результаты чемпионата "Московские мастера"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Результаты чемпионата "Московские мастера" объявили в Москве. Победители и призеры представят город на национальном чемпионате WorldSkills Russia, сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"В Москве объявили призеров X открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia. Участники получили 331 золотую медаль в 303 компетенциях, из них 144 медали - у команд и отдельных участников юниорской возрастной категории. Из 304 серебряных медалей юниоры взяли 126, а из 328 бронзовых - 145 оказались юниорскими", - говорится в сообщении.

Организаторы выбрали три лучших колледжа столицы, которые подготовили больше всего победителей и призеров юбилейного чемпионата. Ими стали Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский государственный образовательный комплекс и Московский колледж архитектуры и градостроительства.

В этом году чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" стал самым массовым по количеству участников. Впервые прошли соревнования по 35 новым компетенциям, среди которых "Геномная инженерия", "Летающая роботехника", "Урбанистика: городское планирование".

Москвичи от 16 до 22 лет продемонстрировали свое мастерство в 175 компетенциях, а юниоры - от 10 до 16 лет - в 128. Все соревнования прошли на площадках столичных колледжей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: термометрии, социальной дистанции и масочного режима.