Медицинские организации Москвы перейдут на особый график работы в новогодние праздники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрослые и детские поликлиники, травмпункты, пункты вакцинации и экспресс-тестирования, аптеки, женские консультации столицы перейдут на особый график работы в новогодние каникулы, с 31 декабря по 9 января. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на время нерабочих дней не меняется, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"С 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00, принимать вызовы - до 19:30. Травмпункты будут работать по графику работы медицинской организации или круглосуточно. Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины в праздничные дни продолжат работать в стандартном круглосуточном режиме и без выходных, пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках с 2 января по 9 января будут открыты с 09:00 до 16:00, выходные дни - 31 декабря и 1 января", - говорится в сообщении.

Во время праздников прием будут вести в одной из женских консультаций административного округа с 09:00 до 15:00. Дежурные аптечные пункты будут работать с 09:00 до 16:00. Время работы пунктов сдачи крови и ее компонентов (в том числе плазмы для лечения коронавирусной инфекции) изменится, появятся дополнительные неприемные дни.

График работы детских поликлиник

Детские поликлиники будут оказывать медицинскую помощь на дому с 31 декабря по 9 января с 09:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:30. Кабинеты ПЦР-диагностики на COVID-19 будут работать в часы работы организаций. Выходные дни - 31 декабря и 1 января.

"Молочно-раздаточные пункты по-прежнему будут работать с 06:30 до 15:00. Травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать с 08:00 до 22:00", - отмечается на портале.

Горячая линия для желающих стать донорами плазмы после прививки или перенесенной коронавирусной инфекции работает ежедневно с 09:00 до 19:00 по номеру: +7 (495) 870-45-16.