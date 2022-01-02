В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус девяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидаются морозы до 12 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/ c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе и области в связи с гололедицей до 21:00 понедельника, в связи с порывами ветра в Подмосковье - до 21:00 понедельника, в Москве - до 21:00 вторника.