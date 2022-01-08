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Облачная погода, гололедица и 6 градусов мороза ожидаются в Москве 8 января

Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем ожидается от 4 до 9 градусов мороза. В ночь на воскресенье температура опустится до минус 12 градусов.

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