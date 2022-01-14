Коммунальные службы Москвы готовы к ликвидации последствий непогоды в условиях похолодания

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы работают в условиях дождя, мокрого снега и сильного ветра, а также готовы к ликвидации последствий непогоды в связи с прогнозируемым в пятницу вечером снижением температуры до минусовых значений. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Петр Бирюков.

"Сегодня достаточно сложные метеорологические условия в Москве: резкое потепление, температуры доходят до плюсовых отметок, плюс два градуса, а под вечер пойдет уже понижение температуры. Вместе с этим идут осадки и в виде снега, и в виде дождя. Мы ожидаем осадков более 5 см, в отдельных местах - до 6 [см]", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что дороги в городе были своевременно обработаны и приведены в нормативное состояние, сейчас в столице проводится уборка снега, который был собран после ночного снегопада, а также ведется прометание улиц. "[Наблюдается] подтаивание и идут стоки талой воды в водоприемные устройства, поэтому службы "Мосводостока" приведены в повышенную готовность, работает более 300 аварийных бригад", - уточнил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коммунальщики работают над тем, чтобы не допустить образования наледи на тротуарах. "Приняты дополнительные меры по обработке тротуаров и дорожек, обработка мелкогравийным щебнем и комбинированным реагентом. <…> Необходимо отработать и вопросы очистки кровельных пространств, крыш, потому что идет таяние снега, и не допустить образования наледи и сосулек, которые могут стать причиной травмирования пешеходов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что порывы ветра в Москве в пятницу будут достигать 17 м/с, что может стать причиной обрыва воздушных электрических сетей. "Аварийные готовы к принятию мер, даже если будет обледенение на проводах, готовы аварийные источники электрообеспечения не только в границах Москвы, но и в Троицком и Новомосковском административных округах. За каждой подстанцией закреплены условно передвижные электростанции. В случае необходимости они пребывают со специалистами, и специалисты проводят мероприятия по ликвидации возможных последствий", - заключил глава комплекса городского хозяйства.