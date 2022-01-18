Для уборки снега в Москве задействованы более 90 тыс. человек и 12 тыс. единиц техники

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался в воскресенье, 16 января, завершится сегодня во второй половине дня. Прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. Городские службы работают в усиленном режиме: в уборке снега задействованы более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники. В первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, в 11:00 коммунальные службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. <...> Повсеместно идут работы по вывозу снега с зачисткой лотковой зоны. Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с понимаем относиться к работе городских служб", - отметили в комплексе городского хозяйства.