Власти Москвы сообщили о наличии технической возможности отслеживания опасного вождения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Камеры на дорогах Москвы могут в автоматическом режиме фиксировать опасное вождение. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев.

"По возможности технической фиксации правонарушения - так, как оно сейчас описано в правилах дорожного движения, - сразу скажу, что мы фиксировать можем. Наши камеры, установленные на улично-дорожной сети города Москвы, вполне способны записывать видеоматериал, на котором, я думаю, наглядно видно, как нарушитель за относительно короткий промежуток времени совершает всю эту совокупность правонарушений, которая и составляет в настоящее время определение "опасного вождения". Это ответ на вопрос о том, что можем ли мы фиксировать или нет. Можем, и у нас есть примеры. Можем предоставить такую фиксацию", - сказал Корнеев в ходе заседания рабочей группы в Госдуме по подготовке изменений в законодательство РФ в части установления ответственности за опасное вождение.

Он отметил, что фиксация таких правонарушений может осуществляться в автоматическом режиме. "В данном случае при установлении ответственности за опасное вождение можно будет привлекать к административной ответственности не правонарушителя, а собственника, как это сейчас предусматривается Кодексом административных правонарушений. То есть не надо составлять протокол, а достаточно материала с фото- и видеофиксации в автоматическом режиме - и собственник данного транспортного средства привлекается к административной ответственности", - уточнил Корнеев.

По его слова, собственник автомобиля может обжаловать решение по привлечению его к административной ответственности с тем, чтобы указать настоящее виновное лицо.

Как заявил ранее в ходе заседания рабочей группы замглавы ГИБДД Владимир Кузин, Госавтоинспекция России пока не имеет технической возможности отслеживать опасное вождение на дорогах страны. "На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения (опасного вождения) сотрудником в ГУОБДД пока, к сожалению, нет", - сказал он.

В июне 2016 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся опасного вождения. Пункт 2.7 был дополнен нормой о запрете "неоднократного совершения одного или нескольких следующих друг за другом действий", которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге.