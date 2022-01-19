Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ украсят архитектурно-художественной подсветкой

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты украсят управляемой архитектурно-художественной подсветкой колесо обозрения "Солнце Москвы", которое планируют открыть для посетителей в первой половине 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона в среду.

"На колесе обозрения "Солнце Москвы", которое строится в районе Южного входа ВДНХ и откроется для посетителей в первой половине этого года, будет установлена мультифункциональная подсветка с регулируемым световым потоком. Ее возможности позволят аттракциону стать составляющей городских и национальных праздников: инсталляции на колесе будут в единой концепции со всем архитектурным пространством столицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особое значение уделят тому, чтобы подсветка аттракциона органично сочеталась с городской программой освещения.

"На колесе обозрения "Солнце Москвы" предусмотрена архитектурно-художественная иллюминация локально-зональной категории. По яркости и интенсивности подсветка кардинально отличается от медиафасадов, но не уступает им в красоте и мультифункциональности. Согласно концепции, световой поток будет направлен внутрь колеса: он равномерно распределится от внешнего обода к главной оси аттракциона, и не будет проецироваться на близлежащую застройку", - рассказали в пресс-службе проекта.

Управлять иллюминацией можно будет с помощью специальной программы, в которой заранее определяется частота изменения цвета, задаются его вариации, регулируется интенсивность светового потока. Подсветка будет включаться только в часы работы колеса обозрения. Проведенные расчеты с применением специализированной программной среды показали, что при включении иллюминации на максимальную мощность уровень засветки в темное время суток будет в 8-10 раз ниже предельно допустимых значений.

О колесе

В первом полугодии 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется самое большое колесо обозрения в Европе (140 м) и многофункциональный комплекс (МФК). Проект станет новой всесезонной городской точкой притяжения.

На двух этажах МФК "Солнце Москвы" разместятся площадки под образовательные и развлекательные проекты, магазины. Здесь же посетителям будет доступен современный гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами.

Колесо обозрения и МФК строятся в районе Южного входа ВДНХ - популярной московской локации. Аттракцион будет оборудован тридцатью закрытыми кабинами, каждая 6-я - с прозрачным люком. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек.