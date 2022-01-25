В Москве до конца года благоустроят 2,3 тыс. дворов и 66 городских парков и скверов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Благоустройство 2,3 тыс. дворов, 56 площадей, улиц и набережных, а также 66 парков и знаковых объектов в жилых районах Москвы планируется осуществить в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Основные задачи комплекса городского хозяйства Москвы на 2022 год включают: продолжение создания качественной городской среды - благоустройство 56 площадей, улиц, набережных и 66 парков и знаковых объектов в жилых районах (бульваров, скверов и др.); ремонт (благоустройство) 2,3 тыс. дворов и 12 тыс. подъездов многоквартирных домов; капитальный ремонт 1,7 тыс. домов и замена 2,2 тыс. лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта; установка 184 подъемных платформ для маломобильных граждан; установка 36 тыс. опор освещения; благоустройство территорий, прилегающих к 38 транспортным объектам, общей площадью 375,7 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2022 году планируется продолжить ремонт коммунальной инфраструктуры, включая 254,3 км линий электропередач, 101 км тепловых и 52,2 км газовых сетей, 31,5 км кабельных коллекторов, 108,3 км водопроводных, 39,7 км водосточных и 45 км канализационных сетей, а также ремонт 152 сооружений "Гормоста". Также будут произведены ремонт и приспособление помещений 13 центров "Мои документы" и ремонт 17 объектов различного назначения; ремонт свыше 60 объектов здравоохранения - городских поликлиник, корпусов ГКБ им. С. П. Боткина и Центра паллиативной помощи.