В Москве завершили реконструкцию Лазоревых и Кольского прудов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию трех исторических прудов в создаваемом "Парке Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и на Кольском пруду возле Тенистого проезда. Эти водоемы пользуются популярностью у горожан, вдоль них сегодня проходят удобные пешеходные маршруты, кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что основной акцент при проведении работ сделали на создание устойчивых инженерных систем, что позволит увеличить межремонтные периоды и сохранять эстетический вид прудов в течение многих лет, сформировать благоприятную экосреду для их обитателей.

"В рамках проекта реконструкции водоемы очистили от многолетнего илового осадка и донных грунтовых отложений, в общей сложности извлекли более 22,5 тыс. куб. м ила и грунта. Обновили конструкции береговых линий: на Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега и возвели новое берегоукрепление, сделали откосные берега для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все пруды оборудовали участками биоплато общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м. Это сделано для формирования устойчивой экосистемы, способной самостоятельно поддерживать чистоту воды и комфортные условия обитания птиц и рыб.

"Пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - заключил Бирюков.