В Москве завершится ремонт и реставрация еще шести театров к концу 2023 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты завершат ремонтные и реставрационные работы в еще шести театрах в Москве к концу 2023 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве планируют отремонтировать шесть театров в 2022-2023 годах. Работы пройдут в рамках региональной программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия". В порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол "Жар-птица", Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра "Практика", а также обновят здание "Хора солистов" в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра.

"Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее. В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров", - сказала она.

Горожане уже смогли оценить результаты обновления здания "Ведогонь-театра" в ЗелАО. Недавно там завершился капитальный ремонт. В современном театрально-культурном центре теперь есть три прокатные площадки - большой и малый залы, а также специальный детский зал для проведения интерактивных программ. Здесь разместили холлы, буфеты, гардеробные и гримерные, установили удобные кресла для зрителей, оснастили сцены новейшим световым и звуковым оборудованием. Сцена большого зала может трансформироваться с учетом художественных потребностей представления.

"Сейчас идет реконструкция Московского драматического театра на Малой Бронной, ее планируют завершить до конца года. Чтобы сделать новый каркас сцены, зрительного зала и помещений, строители использовали больше 200 тонн металлоконструкций, из них 66 тонн приходятся на сцену. По проекту здесь полностью пересоберут исторический балкон для зрителей. Сегодня специалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, а стены здания очищают от штукатурки", - говорится в сообщении.