Расписание движения некоторых поездов Ярославского направления МЖД изменится в феврале

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Расписание движения нескольких пригородных электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в феврале в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"В феврале вносятся изменения в график движения нескольких пригородных поездов Ярославского направления МЖД в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с работами 1-7 и 11-17 февраля с 00:05 до 05:30, 7-10 и 17-27 февраля с 22:30 до 02:30 у нескольких электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино изменится время отправления и прибытия. Электропоезд №7286 отправлением из Москвы в Монино в 22:30 выведен из расписания 7-9 и 17-27 февраля", - сказали в пресс-службе.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".