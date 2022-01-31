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Cнег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 31 января

Скорость ветра юго-восточного и восточного направлений составит 6-10 м/с

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до ноля градусов. В ночь на вторник температура не изменится. Ветер юго-восточный, восточный, 6-10 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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