В Москве 1 февраля ожидаются снег, гололедица и около нуля градусов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, временами снег и мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.