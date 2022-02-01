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В Москве 1 февраля ожидаются снег, гололедица и около нуля градусов

Скорость ветра южного и юго-западного направлений составит 5-10 м/с

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, временами снег и мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

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