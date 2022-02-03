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Энергоснабжение потребителей в Москве не было нарушено из-за возгорания на ТЭЦ

Cтанция работает в обычном режиме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее на ТЭЦ-20 в Москве, не повлияло на энергоснабжение потребителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Мосэнерго".

"3 февраля в 03:47 на ТЭЦ-20 действием автоматической защиты отключился турбоагрегат ТА-7, произошло возгорание передней части турбины. Вызвана пожарная охрана, в 04:40 возгорание ликвидировано персоналом станции. Энергоснабжение потребителей не нарушено, станция работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что причины происшествия выясняются. Пострадавшему в результате инцидента сотруднику подрядной организации оказывается медицинская помощь.

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