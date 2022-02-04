В усадьбе Покровское-Стрешнево проведут реставрацию

МОСКВА, 4 февраля./ТАСС/. Специалисты отреставрируют господский дом исторической усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году будет проведена долгожданная реставрация господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево. Это двухэтажное здание XVIII века с мезонином, построенное из дерева в стиле эклектики, и примыкающие к нему два корпуса из красного кирпича, построенные в XIX веке в псевдорусском стиле высотой в два и три этажа", - говорится в сообщении.

Господский дом является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен по адресу: Волоколамское шоссе, дом 52, строение 1. За свою историю он пережил неоднократную смену владельцев, перепланировку, а также несколько пожаров. В последние годы дом был закрыт. На этапе подготовки специалисты провели тщательные исследования объекта и пришли к выводу, что он находится в неудовлетворительном состоянии.

"Прежде фасады центральной части дома неоднократно перекрашивали. Несоблюдение технологий привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоев. Кирпичные стены флигелей тоже требуют серьезного ремонта: есть значительные утраты декора, шовный раствор во многих местах рассыпался, кирпич под цементом рыхлый и покрыт трещинами. Судя по влажному состоянию кирпичной кладки, гидроизоляция в доме отсутствует. Белокаменные лестницы со стороны фасада, выходящего в парк, в аварийном состоянии", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова.

Он добавил, что почти полностью утрачены каменная облицовка, ограждение террасы и балкона. На потолках имеются следы от многочисленных протечек. Возродить облик усадебного дома реставраторам помогут архивные материалы, а также сохранившиеся исторические аналоги элементов декора и интерьеров. Проект восстановительных работ согласован в Мосгорнаследии. Реставрация будет выполняться под контролем этого ведомства.

Что предстоит сделать

"В ходе ремонтно-реставрационных работ фасад и цоколь дома расчистят и восстановят их целостность, будут устранены трещины и другие дефекты кирпичной кладки. Поврежденный лепной декор расчистят и дополнят, утраченные фрагменты воссоздадут по сохранившимся образцам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в порядок приведут белокаменные части центральных фасадов, отремонтируют венчающий и межэтажные карнизы. Отреставрировать также предстоит террасу-полуротонду с балюстрадой. Она расположена со стороны фасада, выходящего в парк. Эту террасу украшают колонны коринфского ордера, а две полукруглые лестницы, огибающие ее, ведут в сад. Реставрация ждет два балкона на фасаде дома и их ограждение, а также внутренний балкон и поддерживающие его фигуры атлантов. В доме воссоздадут утраченные балюстрады вдоль лестницы и балкона. Отделку помещений первого и второго этажей центральной части здания, включая паркет в парадных залах, отреставрируют и восстановят элементы декора. Специалисты приведут в порядок изразцовые печи и мраморные камины, на которых установят печные приборы. В центральном вестибюле сделают полы из метлахской плитки.