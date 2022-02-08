Реставрация флигеля усадьбы Голицыных началась в саду им. Баумана в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Работы по реставрации флигеля усадьбы Голицыных начались в саду культуры и отдыха имени Баумана в Москве. Корпус обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Сад имени Баумана - одна из важных точек на карте исторической Москвы. В настоящий момент реставраторы начали трудиться над сохранением корпуса служб. В ходе работ в порядок будут приведены фасады и интерьеры памятника. Главная цель - обеспечить максимальную сохранность исторических конструкций и элементов. Кроме того, внимание уделяют воссозданию утраченного декора. Закончить работы планируется до конца 2022 года", - цитируется глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В ходе работ планируется восстановить и раскрыть историческую планировку, очистить здание от архитектурных наслоений XX века.

Исторический комплекс усадьбы состоит из нескольких строений. Среди них - дом с палатами XVI-XVII веков, главный дом усадьбы, ограда, соединяющая оба здания, и корпус служб. Рядом с постройками расположен парк с гротом.