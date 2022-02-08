График некоторых поездов Савеловского направления МЖД изменится в феврале

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в феврале в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Лобня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Так, следующие пригородные поезда станут курсировать по укороченному маршруту: № 6159 Большая Волга - Одинцово (в 21:05) и № 6172 Одинцово - Лобня (в 00:50) выведены из расписания на участке Москва-Бутырская - Одинцово, № 6164 Одинцово - Лобня (в 00:22) - на участке Москва-Смоленская - Лобня, № 6435 Дмитров - Лобня (в 23:44) и № 6302 Лобня - Талдом (в 05:06) - на участке Москва-Бутырская - Лобня, № 6105 Дмитров - Голицыно (в 06:07) - на участке Дмитров - Москва-Смоленская, № 6744 Москва-Бутырская - Лобня (в 01:20) - на участке Бескудниково - Лобня. Также выведены из графика четыре поезда: № 7233 Лобня - Одинцово (в 23:59), № 7236 Одинцово - Лобня (в 01:02), № 6646 Москва - Лобня (в 00:55) и № 6742 Лобня - Дмитров (в 04:53). У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД уточнили, что расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД изменится в феврале в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения и переводу на цифровое управление движением на станции Лобня в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД).

Там же отметили, что технологические "окна" на станции Лобня назначены преимущественно в ночное время с 01:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".