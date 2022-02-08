Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок по карте "Тройка"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москвичи по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" сделали более 105 млн бесплатных пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на МЦК и столичное метро. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"За время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и Московское кольцо по билету "Кошелек" карты "Тройка". Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта. Одна из важнейших задач, которую поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, - добиться единства транспортного каркаса столицы. Наличие бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта - одна из опций, которая позволила нам прийти к этой цели. Кроме того, за счет этого пассажиры могут свободно выбирать наиболее удобный путь и существенно экономить на проезде", - сказал Ликсутов.

Пассажиры МЦД могут бесплатно пересаживаться на метро и МЦК по карте "Тройка" в течение 90 минут с первой валидации. На данный момент на МЦД-1 и МЦД-2 находится 21 пересадочная станция, к запуску всех диаметров их количество вырастет до 67. Максимальная стоимость проезда по МЦД с бесплатной пересадкой на метро составляет 56 рублей, а по обычному пригородному билету с пересадкой - до шести раз больше. С запуска диаметров пассажиры сэкономили уже более 6,5 млрд рублей.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года.