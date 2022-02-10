В центре Москвы снесут самострой над особняком XIX века купцов Обуховых

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Самострой площадью 273 кв. м, который возвели над объектом культурного наследия "Жилой дом купцов Обуховых" XIX века, снесут в центре столицы. Зданию вернут исторический вид, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельным отношениям правительства Москвы.

"В 2012 году департамент городского имущества предоставил в аренду 370 кв. м земли в Большом Сухаревском переулке для коммерческой эксплуатации расположенного на ней здания. На тот момент площадь сооружения составляла 818 кв. м. В течение последующих лет собственники исторического особняка заменили кровлю, надстроив помещение площадью 273 кв. м. Департамент городского имущества обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании новых помещений самовольными постройками и их сносе", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

При рассмотрении дела было установлено, что, возводя надстройку, инвестор не оформил необходимую градостроительную документацию, а также нарушил условия действующего договора аренды земельного участка, который для таких работ департаментом городского имущества не предоставлялся. Иск к собственнику сооружения был удовлетворен, владельца обязали демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид. Так как это законное требование не исполнено в установленный срок, самострой будет демонтирован силами города, а затраты возложены на ответчика.

"Любое несоответствие может повлечь за собой серьезные последствия, поэтому Госинспекция по недвижимости уделяет особое внимание выявлению и пресечению подобных нарушений, приведению строений, в том числе с особым статусом, к первоначальным технико-экономическим параметрам. За 2021 год в центре столицы было демонтировано 170 объектов самостроя площадью 10,1 тыс. кв. м", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

История здания

В 1803 году по заказу купца Петра Обухова в Панкратьевском переулке (ныне Большой Сухаревский) возвели каменное двухэтажное строение с подвалом и проездной аркой. В 1808-1810 годах Обухов купил соседний участок земли и построил здесь каменный двухэтажный амбар. Этот комплекс сооружений пострадал от пожара 1812 года, но после был восстановлен. Позднее Обухов приобрел еще один соседний участок и завершил формирование своего домовладения. Оформившийся архитектурный ансамбль несколько раз перестраивался.

В 1899 году Николай, Лидия и Ольга Обуховы продали домовладение купцу Павлу Васильевичу Надеждину. В 1911 году Надеждин застроил переход, соединявший пристройку с главным домом, и заменил некоторые внутренние стены металлическими балками. В таком виде сооружение дошло до наших дней.