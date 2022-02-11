Волоколамское шоссе благоустроят в Москве в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Волоколамское шоссе и прилегающие к нему территории благоустроят в Москве в 2022 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тыс. человек. Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что также будут благоустроены прилегающие к Волоколамскому шоссе территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С. Г. Строганова.

"Парк "Берег реки Сходня" располагается на двух берегах, на левом преобладает спортивная функция, в том числе благодаря наличию базы гребного слалома. Там будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке "Долина реки Химки" сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки", - добавил Бирюков.

Заммэра уточнил, что территория возле здания МГХПА им. С. Г. Строганова после благоустройства превратится в комфортное пространство для студентов и местных жителей. Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.