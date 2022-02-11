Приложение "Метро Москвы" стало лауреатом бизнес-премии RB Digital Awards 2022

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Приложение "Метро Москвы" удостоено всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации "Логистика и транспорт". Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Приложение "Метро Москвы" стало победителем всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации "Логистика и транспорт". Независимую премию вручают компаниям и организациям, которые успешно используют технологии в бизнесе", - говорится в сообщении.

С помощью приложения "Метро Москвы" можно приобрести удаленно любые билеты на "Тройку" и использовать виртуальную транспортную карту в Google Pay и Samsung Pay, а также оплачивать проезд в метро бесконтактно с Face Pay. Кроме того, в приложении можно посмотреть загруженность вагонов на любой станции метро и построить маршруты с учетом разных видов транспорта. Еще виртуальный помощник Александра ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД.

Более того, приложение уже признавали лучшим среди 2,5 тыс. претендентов в категории "Приложение для госсектора" на международной премии AVA Digital Awards 2021 в Далласе, Техас.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем удобные цифровые сервисы и создаем комфортное взаимодействие между жителями и городом. "Метро Москвы" играет важную роль для решения этой задачи: на основе приложения мы одними из первых в мире запустили новые цифровые проекты, такие как Face Pay и виртуальная "Тройка", с помощью которых москвичи могут проходить в метро без наличных денег, транспортной или банковской карты. И эти сервисы не только сделали поездки в городском транспорте удобнее и быстрее, их также высоко оценили эксперты в России и мире", - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов , чьи слова приводятся в публикации.