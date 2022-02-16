Москвичи смогут предложить имена родившимся ягнятам на "Городской ферме" на ВДНХ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Имена для трех детенышей ягнят, родившихся в семейно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ, смогут предложить интернет-пользователи в официальном аккаунте выставки в Instagram. В воскресенье, 20 февраля, из предложенных имен выберут шесть самых популярных, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"В семейно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ родились ягнята (два мальчика и девочка). Имена для детенышей по традиции смогут предложить интернет-пользователи в официальном аккаунте ВДНХ в социальной сети Instagram. Конкурс начнется 16 февраля. В воскресенье, 20 февраля, из предложенных имен выберут шесть самых популярных, окончательные результаты объявят 21 февраля", - говорится в сообщении.

Ягнята появились на свет в конце января с разницей в несколько дней. Сначала они находились в специальном помещении, где за ними наблюдали ветеринарные врачи. Специалисты следили, чтобы малыши не замерзли и чувствовали себя комфортно. Затем животных вернули в вольер. Зоологи отмечают, что ягнята дружелюбные и активные. Пока малыши питаются материнским молоком, но иногда из любопытства пытаются пробовать взрослую пищу.

В 2020 году "Городская ферма" на ВДНХ отметила свое пятилетие. Сейчас там содержатся более 100 животных. Это коровы, овцы, козы, альпака, еноты, кролики, а также разные виды домашней птицы, среди которых куры, утки, гуси и павлины. Ежегодно на свет появляются 10-15 детенышей. За всеми обитателями фермы ухаживают опытные специалисты, которые подбирают нужный корм и следят за показателями здоровья.