МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Монтаж креплений для кабин начался на колесе обозрения "Солнце Москвы", которое строится рядом с Южным входом ВДНХ, сообщила в среду пресс-служба проекта.

"На колесе обозрения "Солнце Москвы" начался монтаж креплений для кабин. <...> На внешнем ободе аттракциона появились первые спицы-кронштейны с точкой соединения под каждую кабину. Шесть таких элементов весом около 1 800 кг каждая уже установлены на аттракционе. Всего их будет 30 - по числу капсул. После завершения работ по монтажу креплений специалисты приступят к следующему этапу - подвесу пассажирских кабин", - говорится в сообщении.

Инженер по механизмам колеса обозрения Глеб Пауль отметил, что в зависимости от способов крепления кабин существует несколько типов колес обозрения: классические, со скользящими кабинами и наблюдательные. "Солнце Москвы" относится к наблюдательному виду. Это означает, что кабины аттракциона не подвешены к внешнему кругу, а смонтированы снаружи. Благодаря такому варианту монтажа кабины будут свободно вращаться в одном направлении, пока колесо обозрения совершает полный оборот, но при этом не смогут двигаться в другую сторону. Фиксация кабин в нужном вертикальном положении требует сложной механической системы стабилизации с использованием электродвигателей", - приводятся в сообщении его слова.

В работе задействованы 30-тонный кран, самоходный телескопический подъемник с высотой подъема до 42 м и прочие вспомогательные грузоподъемные механизмы. Отдельный блок работ - соединение многофункционального комплекса с посадочным вокзалом, откуда посетители будут проходить в кабинки аттракциона. В крытом переходе уже установлены эскалаторы, а также завершается витражное остекление, как и в зоне посадки/высадки гостей на посадочной платформе.