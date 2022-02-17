Жилой дом Госстраха на Малой Бронной капитально отремонтируют в 2022 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Шестиэтажный жилой дом Госстраха на Малой Бронной - один из первых проектов архитектора Моисея Гинзбурга - капитально отремонтируют в этом году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

"Жилой дом Госстраха, расположенный по адресу ул. Малая Бронная, 21/13, с.1 ожидает капитальный ремонт в 2022 году. Данный объект является ярким примером конструктивизма <...> 1926-1927 годов. В текущем году в этом историческом шестиэтажном одноподъездном доме запланирован полный комплекс работ по капитальному ремонту: замена электросети, системы холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ремонт подвала, подъезда, крыши, внешних водостоков и фасада. Специалисты максимально сохранят и восстановят исторический облик дома, сделав его комфортным и безопасным", - рассказали в пресс-службе.

Фасад жилого дома Госстраха выделяется своими угловыми окнами и балконами. Все квартиры имеют сквозное или угловое проветривание. Главный фасад оштукатурен и окрашен, цокольная часть облицована плиткой. Дворовый фасад выполнен из кирпича, сверху проходит красочный слой.

"Жилой дом Госстраха является объектом культурного наследия, одним из первых воплощенных проектов архитектора Моисея Гинзбурга. Главная изюминка здания - его пространственно-планировочное решение. Верхний этаж был отведен под общежитие из 12 комнат с одной кухней, 2 ванными комнатами и 2 санузлами. На других этажах располагались квартиры. Имелся у первых жителей и доступ на крышу, ведь там были обустроены солярий, цветник и розарий. Однако после дом был преобразован и у него появился стандартный 6-й этаж. Часто историки этот дом называют "младшим братом дома Наркомфина", - добавили в пресс-службе.

Всего в программу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы входят 365 объектов культурного наследия. Задача специалистов - максимально сохранить первозданную красоту и все архитектурные особенности таких зданий. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение только аттестованных специалистов.