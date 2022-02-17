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В Москве планируют запустить онлайн-платформу для показов лучших фильмов о столице

Запуск планируется до конца 2022 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новую онлайн-платформу для показов лучших фильмов о Москве, снятых студентами московских учебных организаций в сфере кинематографии, планируют запустить в столице. Об этом сообщила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции ТАСС онлайн.

Решение было принято в рамках новых мер поддержки для молодых кинематографистов, соответствующий указ в рамках онлайн пресс-конференции подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Также есть инициатива по организации видеоканала, можно сказать, мини онлайн-платформы для показов лучших фильмов о Москве, которые были сняты студентами московских вузов. Мы планируем это создать, и будет на бесплатной основе. Мы сделаем это для того, чтобы онлайн-платформы могли увидеть все новое, что создают московские киношколы, и, если им понравится, они смогут заключить контракт с правообладателями контента", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что платформу планируют запустить до конца 2022 года.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.

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