В Москве планируют запустить онлайн-платформу для показов лучших фильмов о столице

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новую онлайн-платформу для показов лучших фильмов о Москве, снятых студентами московских учебных организаций в сфере кинематографии, планируют запустить в столице. Об этом сообщила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции ТАСС онлайн.

Решение было принято в рамках новых мер поддержки для молодых кинематографистов, соответствующий указ в рамках онлайн пресс-конференции подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Также есть инициатива по организации видеоканала, можно сказать, мини онлайн-платформы для показов лучших фильмов о Москве, которые были сняты студентами московских вузов. Мы планируем это создать, и будет на бесплатной основе. Мы сделаем это для того, чтобы онлайн-платформы могли увидеть все новое, что создают московские киношколы, и, если им понравится, они смогут заключить контракт с правообладателями контента", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что платформу планируют запустить до конца 2022 года.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.