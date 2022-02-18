Собянин проверил ход строительства станции метро "Марьина Роща" БКЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на северо-восточном участке.

В рамках северо-восточного участка БКЛ в настоящий момент возводятся три станции - "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии. Общестроительная готовность участка на сегодняшний день оценивается в 86%.

"Марьина роща" - это одна из самых сложных станций, она строится в закрытом контуре, под землей, что прямым образом влияет на ход работ", - сказал Собянин журналистам.

Он также добавил, что станция войдет не только в топ-3 самых глубоких станций Москвы, но и будет иметь самый длинный эскалатор протяженностью 135 метров. "Станция будет взаимодействовать с Люблинско-Дмитровской станцией метрополитена, МЦД-2 и будущим МЦД-4. Таким образом здесь будет сформирован полноценно транспортно-пересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей", - добавил мэр.

После окончания работ будет проведено благоустройство прилегающей территории. В рамках работ запланировано озеленение, гранитное мощение и установка малых архитектурных форм.

Также будут организованы новые остановки наземного транспорта и зоны kiss&ride. Кроме этого в ходе доклада префекта СВАО Алексея Беляева, Собянин поручил синхронизировать благоустройство станции, в том числе возле МЦД-2. "Прошу вас в летний период максимально интенсивно подойти к вопросам благоустройства, чтобы к запуску станции все было готово", - заключил мэр.

О БКЛ

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.