В Москве подали иски на собственников доходных домов на Солянке по факту незаконных работ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мосгорнаследие подало иски в суд на собственников доходных домов, расположенных на Солянке, из-за проведения незаконных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в пятницу.

"В ходе контрольных мероприятий сотрудники департамента культурного наследия Москвы выявили, что в доходном доме с лавками по адресу улица Солянка, дом 2/6, строение 1 и в доходном доме с торговыми помещениями храма Всех Святых на Кулишках, расположенном по адресу Солянский тупик, дом 1/4, строение 1-2, велись работы без согласованной проектной документации и выданного Мосгорнаследием разрешения. Здания являются объектами культурного наследия", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что собственникам были выданы предписания о приостановке всех проводимых работ до получения разрешения и возбуждены дела об административных правонарушениях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Замоскворецком суде Москвы.

"При проверке исполнения требований предписаний было установлено, что работы продолжаются. Мосгорнаследием возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении собственников и организации, проводящей незаконные работы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, любые работы в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, могут проводиться только на основании согласованного Мосгорнаследием проекта и выданного разрешения. Доходные дома на улице Солянка и в Солянском тупике не исключение. "Собственники обязаны проводить работы по сохранению, обеспеченные предписаниями, выданными ранее к актам технического состояния. Однако необходимые проекты реставрационных работ в департамент не поступали, разрешения не выдавались. Нами были выданы предписания о приостановке незаконных работ. Собственники предписания не выполнили, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к мерам административного реагирования", - сказал Емельянов.