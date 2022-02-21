Движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД восстановлено

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после остановки поезда по техническим причинам на станции Авиамоторная. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Движение на Казанском направлении МЖД восстановлено. Неисправный электропоезд убран вспомогательным составом. МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Авиамоторная движение поездов на Казанском направлении МЖД было затруднено в сторону Москвы.