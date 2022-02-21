На ВДНХ ко Дню защитника Отечества проведут армейскую зарядку и брейн-ринги по истории

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гости ВДНХ в честь Дня защитника Отечества услышат военные мелодии, смогут сделать армейскую зарядку и поучаствовать в брейн-рингах по отечественной военной истории. Также на Выставке разместят полевые кухни, где можно будет попробовать блюда военных лет и приобрести тематические сувениры, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"23 февраля на самом большом катке в Москве пройдет спортивно-развлекательная программа. С 11:30 до 13:00 на площадке у фонтана "Дружба народов" проведут армейскую зарядку на льду. А на вечернем сеансе с 17:30 до 19:00 все гости большого катка смогут принять участие в мастер-классах "Танцы военных лет". В честь праздника можно будет продегустировать блюда полевых кухонь военных лет и приобрести сувенирную продукцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ресторане "Московское небо" 23 февраля всех мужчин ждет комплимент: рюмка ледяной водки и канапе с форшмаком на ароматном бородинском хлебе.

Программа для детей и взрослых

Также в этот день с 13:00 до 15:00 гостей ждут активные игры и конкурсы от "Союзмультпарка" с участием любимых мультипликационных героев. На детской ледовой площадке с 11:30 до 13:00 самых маленьких посетителей будут развлекать аниматоры в тематических костюмах, а с 17:00 до 18:00 и с 18:30 до 19:30 актеры Театра сказок приглашают принять участие в веселых играх, развивающих силу и выносливость, которые завершатся танцевальным флешмобом. Узнать о героях Отечества и послушать праздничные концерты можно будет в центре "Космонавтика и авиация", где пройдут бесплатные экскурсии "Герои космоса". Гостям ВДНХ расскажут о примерах выдающейся отваги и самоотверженности людей, которые работают в космической отрасли.

"В 13:00 начнется лекция историка Николая Копылова "День защитника Отечества. Мифы праздника и рождение образа защитника". Кроме этого, в этот день пройдут брейн-ринги по отечественной военной истории: с 15:30 до 16:30 - для ребят от 10 до 14 лет, с 17:00 до 18:00 - для участников старше 16 лет. Победители получат пригласительные в Музей Гаража особого назначения и сувениры", - отметили в пресс-службе.

Праздничную акцию подготовил "Москвариум" на ВДНХ. 23 февраля все военные смогут посетить экспозицию "Аквариум" со скидкой 50%. Воспользоваться ей смогут граждане, имеющие статус военнослужащего: документ необходимо предъявить на кассе при покупке билета.

Центры "Космонавтика и авиация", "Слово", "Пчеловодство", Музей кукол, Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, павильон "Рабочий и колхозница", Музей кино, Дом музеев работают в формате COVID-free. При посещении необходимо предъявить QR-код. Гостям ВДНХ необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах - масочный режим.